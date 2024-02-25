هيلي: ترامب سيفوز بحكم الأمر الواقع

قالت المرشحة الجمهورية نيكي هيلي، الأحد، إن "الأمور تسير في تجاه غير جيّد" بفعل أن منافسها دونالد ترامب "سيفوز بالترشيح بحكم الأمر الواقع"؛ ما "يُنذر بكارثة في نوفمبر المقبل" على حد تعبيرها.

وأشارت هيلي إلى أنها ستبقى في سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حتى يوم الثلاثاء الكبير في الخامس من مارس المقبل، رغم خسارتها كبريات الولايات، مثل: أيوا، ونيو هامبشاير، ونيفادا، وحتى معقلها كارولينا الجنوبية، بحسب ما أورده تقرر لصحيفة واشنطن بوست.

ورغم أن ترامب اكتسح الولايات التقليدية المبكّرة في سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد فوزه على هيلي هذا السبت في ولاية كارولينا الجنوبية، فإن النتائج تُشير إلى عدم قبول نحو 40% من الناخبين الجمهوريين بترامب كمرشح نهائي للحزب.