هيلي: ترامب سيفوز بحكم الأمر الواقع
قالت المرشحة الجمهورية نيكي هيلي، الأحد، إن "الأمور تسير في تجاه غير جيّد" بفعل أن منافسها دونالد ترامب "سيفوز بالترشيح بحكم الأمر الواقع"؛ ما "يُنذر بكارثة في نوفمبر المقبل" على حد تعبيرها.
وأشارت هيلي إلى أنها ستبقى في سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حتى يوم الثلاثاء الكبير في الخامس من مارس المقبل، رغم خسارتها كبريات الولايات، مثل: أيوا، ونيو هامبشاير، ونيفادا، وحتى معقلها كارولينا الجنوبية، بحسب ما أورده تقرر لصحيفة واشنطن بوست.
ورغم أن ترامب اكتسح الولايات التقليدية المبكّرة في سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد فوزه على هيلي هذا السبت في ولاية كارولينا الجنوبية، فإن النتائج تُشير إلى عدم قبول نحو 40% من الناخبين الجمهوريين بترامب كمرشح نهائي للحزب.
وبحسب تقرير الصحيفة، أصرّت هيلي على أنها ستبقى في السباق، بدعوى أنها ستبقى تُقاتل من أجل المجموعة المعارضة لترامب.
وقالت هيلي: "أعلم أن نسبة من صوّتوا لي 40% وليست 50%، لكنني أعلم أيضًا أن 40% ليست مجموعة صغيرة. هناك أعداد كبيرة من الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لدينا يقولون إنهم يريدون بديلاً".
وبحسب استطلاع رأي أجرته شبكة "فوكس نيوز" و"AP" و"NORC"، فإن 1 فقط من كل 5 ناخبين صوّتوا للمرشحة هيلي قالوا إنهم سيكونون راضين عن ترامب كمرشح، وقال العدد ذاته تقريبًا إن ترامب لائق جسديًّا وعقليًّا للخدمة، في حين قال ثلاثة أرباعهم إنه ليس كذلك.
ومن النتائج الأخرى التي توصّل إليها استطلاع الرأي، أن جزءًا كبيرًا من داعمي هيلي كانوا مناهضين لترامب بشكل صريح، وأن 20% ممن صوتوا لها فقط اختاروها لشخصها ولقناعتهم بأدائها وقدرتها.
وفي المقابل أظهر الاستطلاع أن هيلي لا تحظى بكثير من القبول في ولايتها كارولينا الجنوبية. وإذا كان الناخبون في ولايتها الأصلية لا يحبونها كثيرًا، فمن المرجّح ألا يحبها الناخبون في أماكن أخرى.
وخلص تقرير "واشنطن بوست" إلى أنه بالنظر إلى هذه الأرقام وحقيقة أن ترامب في طريقه نحو الترشح، ما يجعل الأصوات لصالح هيلي بمثابة أصوات احتجاجية، يمكننا أن ننظر بشكل فعال إلى حصص أصوات هيلي من الآن فصاعدًا كمقياس لمعارضي ترامب في الحزب بقدر الأصوات الإيجابية لها.