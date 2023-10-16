إسرائيل تكشف عدد جنودها القتلى والرهائن لدى حماس في غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن عدد الجنود القتلى والرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة خلال عملية "طوفان الأقصى".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السلطات في إسرائيل أبلغت حتى الآن عائلات إسرائيلية بوجود 199 مخطوفاً في غزة إضافة إلى291 جندياً بين القتلى.

وشدد المتحدث على أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار حتى الآن في غزة، وأن الجيش سيستمر في شن الهجمات على قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، قال شهود عيان إن بضع شاحنات تحمل علم الأمم المتحدة غادرت جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، في طريقها إلى نقطة تجمع على الحدود بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل ومصر، بحسب "رويترز".

وكانت التوقعات تشير سابقاً أن تتجه الشاحنات نحو معبر رفح الواقع على الحدود بين غزة ومصر، ولكن يبدو أن مسارها تغيَّر في وقت لاحق نحو معبر "كرم أبوسالم"، وهو معبر حدودي إسرائيلي يقع بالقرب من الحدود المصرية.