أوكرانيا: "الوضع صعب للغاية" في منطقة استراتيجية غربي باخموت

وحذّر من أنه إذا استولت روسيا على هذه البلدة المدمرة، التي بات عدد سكانها يقتصر على 770 نسمة، وفقا للبلدية، مقارنة بنحو 13 ألف نسمة قبل الحرب، "فمن الممكن أن تقصف كوستيانتينيفكا"، الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات إلى الجنوب الغربي.

وأوضح كلاشينكوف، وفقا لوكالة "فرانس برس"، بأن الجيش الروسي "يستخدم قوات المشاة مدعومة بمركبات قتالية مدرعة" وبمساندة "طائرات هجومية"، لكنه أكد التصدي لكل تلك الهجمات.

وفي الأيام الأخيرة، كثف الروس ضغوطهم حول هذه البلدة الرئيسية التي باتت الآن "تتعرض لقصف متواصل"، بحسب كييف.

وتشاسيف يار، الواقعة على هضبة تبعد مسافة لا تتخطّى 30 كيلومترا جنوب شرق كراماتورسك، كبرى مدن المنطقة تحت السيطرة الأوكرانية التي تشكّل محورا لوجستيا أساسيا للجيش الأوكراني.

وكانت السلطات المحلية المعينة من روسيا أعلنت، الجمعة، أن قوات موسكو تتقدم نحو تشاسيف يار.

وأفادت قناة "ديب ستيت"، المقربة من الجيش الأوكراني، على تلغرام، بأن الروس "اقتحموا منازل" على أطراف البلدة.