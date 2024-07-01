"واشنطن بوست": فريق بايدن يعمل على قمع أي تمرد ديمقراطي بعد المناظرة

قال تقرير إخباري إنّ فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن "يعمل بشراسة" لقمع أي تمرد ديمقراطي بعد المناظرة التي أجراها مع دونالد ترامب، وسببت إحراجًا شديدًا له.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن "فريق بايدن وحلفاءه يحاولون التقليل من أهمية الأخطاء التي ارتكبها في المناظرة وطمأنة المانحين والمشرعين المتوترين".

وأضاف الصحيفة أن بايدن "أعرب عن التزامه بالبقاء في السباق، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه من تداعيات أدائه في المناظرة".

"وكان بعض الديمقراطيين البارزين دعوا بايدن إلى الانسحاب، ولكن حتى الآن، لم يقم أحد في منصبه بذلك، إلا أن الرئيس والمحيطين به غير متزعزعين ويشجعونه على الاستمرار في هذا المسار".