دعوى قضائية ضد مسؤول إيراني اتهم روسيا بتسريب معلومات لإسرائيل

رفعت النيابة العامة في طهران دعوى قضائية بحق سيد محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها في مقابلة إعلامية، اتهم خلالها روسيا بـ"تسريب معلومات مرتبطة بالدفاع الجوي الإيراني إلى إسرائيل".

ووفقاً للمركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، فإن النيابة العامة رأت أن ما ورد في تصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين يمثل ادعاءات غير موثقة ومخالفة للواقع، ما استدعى فتح ملف قضائي واستدعاءه للتحقيق.

ولم يكشف المركز القضائي عن هويته، مكتفية بالقول إنه "أحد الشخصيات السياسية البارزة في إيران".

في حين قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الدعوى التي رفعتها النيابة العامة في طهران هي ضد الدبلوماسي السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد صدر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حساسية المشهد السياسي الإيراني، إذ تلتزم السلطات خطاً متشدداً في مواجهة التصريحات التي تمس علاقات طهران مع حلفائها الدوليين، خاصة موسكو، التي تُعد شريكاً استراتيجياً لإيران في ملفات إقليمية وعسكرية عديدة.

يُذكر أن محمد صدر كان قد وجّه انتقادات أيضاً لروسيا بشأن تعاونها العسكري مع تركيا، مشيراً إلى أنها "زودت أنقرة، العضو في الناتو، بمنظومة إس-400 بينما لم تقم بخطوة مشابهة تجاه طهران".

كما اتهم صدر إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادثة سقوط المروحية الرئاسية في 19 مايو العام الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، أن ما تردد أخيراً حول نقل روسيا معلومات دفاعية إيرانية إلى إسرائيل لا يستند إلى أي دلائل موثّقة، واصفاً هذه المزاعم بأنها "تحليل شخصي غير صحيح".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية، إذ اعتُبرت اتهامات خطيرة تمس الأمن القومي والعلاقات الاستراتيجية لإيران، الأمر الذي دفع النيابة العامة للتحرك وفتح تحقيق رسمي.