إسرائيل ترفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي

وقالت القناة العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي نشر عددًا من بطاريات الدفاع الجوي الاحتياطية، وقام باستدعاء عدد من قوات الاحتياط التابعة لأنظمة الدفاع الجوي".

وأوضحت القناة، أن "هذه القرارات تأتي تمهيدًا لليوم السابع والأخير من عيد الفصح الذي يصادف، يوم الأربعاء، وكذلك يوم القدس والذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".

وأضافت: "هذه الإجراءات جاءت تحسبًا من إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، كما حصل الأسبوع الماضي، وخشية من زيادة العمليات في الأراضي الفلسطينية".