إسرائيل ترفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي
رفع الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، حالة التأهب في صفوف منظومات الدفاع الجوي، وعزز المدن الإسرائيلية بنظام القبة الحديدية خشية تنفيذ هجوم إيراني يتزامن مع ما يُعرف بـ"يوم القدس" الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان.
وذكرت القناة "12" العبرية أن "الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى القصوى، ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في عدد كبير من الأماكن في داخل إسرائيل".
وقالت القناة العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي نشر عددًا من بطاريات الدفاع الجوي الاحتياطية، وقام باستدعاء عدد من قوات الاحتياط التابعة لأنظمة الدفاع الجوي".
وأوضحت القناة، أن "هذه القرارات تأتي تمهيدًا لليوم السابع والأخير من عيد الفصح الذي يصادف، يوم الأربعاء، وكذلك يوم القدس والذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".
وأضافت: "هذه الإجراءات جاءت تحسبًا من إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، كما حصل الأسبوع الماضي، وخشية من زيادة العمليات في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت القناة إلى أنه في الوقت نفسه تمركز مقاتلو وحدة "الكوماندوز" وسط إسرائيل، من أجل تعزيز عمل الشرطة الإسرائيلية، وتعزيز الشعور بالأمن في مراكز المدن، وذلك بناءً على تعليمات وزير الدفاع يؤاف غالانت.
وشهدت، الأسابيع الماضية، تصعيدًا على عدة جبهات مع إسرائيل، حيث أُطلقت صواريخ من قطاع غزة، وعشرات الصواريخ من جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف صاروخي تعرضت له إسرائيل من حدودها مع سوريا.