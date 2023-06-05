رئيس فاغنر يتهم وحدة روسية بمهاجمة عناصره

أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الإثنين، أسر ضابط روسي هاجمت وحدته مقاتليه، في مؤشر جديد على التوتر بين هذه المجموعة المسلحة والقوات العسكرية الروسية.

وكتب يفغيني بريغوجين في تقرير موجه إلى وزارة الدفاع، أنه "في 17 أيار/مايو، شوهد عناصر تابعون لوزارة الدفاع يزرعون ألغامًا على طرقات خلف مواقع لوحدات فاغنر"، وفق ما أورد مكتبه الإعلامي.

وتابع التقرير: "تعرض مقاتلو فاغنر الذين قاموا بإزالة الألغام لإطلاق نار مصدره مواقع تابعة لوزارة الدفاع".

وقال بريغوجين، الذي يخوض صراعًا علنيًا مع قيادة الجيش الروسي، في رسالة صوتية مرفقة بالتقرير: "يجري تحقيق وثمة وقائع كثيرة لا يمكن الكشف عنها، لكنني أرفق هنا هذا التقرير الأولي والأدلة بالفيديو لما حصل فعليًا هناك".