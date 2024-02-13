لجنة الانتخابات: بوتين لن يشارك بالمناظرات الرئاسية

أعلنت أمينة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، ناتاليا بودارينا، أن لجنة الانتخابات المركزية في الاتحاد الروسي تلقت رفضًا من المرشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة بالمناظرات الرئاسية، وأيّ فعاليات مشتركة مع باقي المرشحين في الحملة الانتخابية.

وقالت، اليوم الثلاثاء، "تلقت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا وثيقة تؤكد رفض المرشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، المشاركة في فعاليات الحملة الانتخابية المشتركة على قنوات هيئات البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية لعموم روسيا. وهذا حق للمرشح".

يُذكر أن بوتين رفض خلال مشاركاته الأربع السابقة بالانتخابات الرئاسية، خوضَ أيّ مناظرات تلفزيونية أو إذاعية مع مرشحين آخرين للرئاسة، بحجة أن أعماله ونشاطاته في موقع الرئاسة تتحدث عنه، ولا حاجة لشرحها وتفسيرها للآخرين.