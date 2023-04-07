أوكرانيا ترد على إستراتيجية "تسريب المعلومات" الروسية

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، الخميس، بأن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في كيفية نشر وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع عن تفاصيل خطط لتعزيز الجيش الأوكراني استعدادا للهجوم المضاد المزمع.

وقال بودولياك: "روسيا تبحث عن أي طرق لاستعادة زمام المبادرة... في محاولة للتأثير على سيناريوهات خطط الهجوم المضاد لأوكرانيا، لزرع الشكوك، وللمساومة على... الأفكار، وأخيرا لترهيبنا بمدى معرفتهم بالأمور".

وتواجه القوات الأوكرانية منذ شهور هجوما روسيا في الشرق يتركز حول مدينة باخموت، وتأمل في شن هجوم مضاد في الأسابيع أو الأشهر المقبلة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال تقرير الصحيفة، يبدو من الوثائق وكأنه تم تعديل أجزاء معينة منها، وقدم أحد الأجزاء تقديراً للخسائر العسكرية الأوكرانية أعلى بكثير من التقديرات الغربية المتاحة حتى الآن.

ولا تكشف أوكرانيا عن حجم خسائرها وتتعامل بحساسية شديدة تجاه هذا الأمر.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني في بيان، إن مقر القيادة العليا للقوات المسلحة ناقش إجراءات منع تسريب المعلومات العسكرية في اجتماع عقد اليوم الجمعة، لكن البيان لم يذكر أن تسريبا للمعلومات قد حدث.