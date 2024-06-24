كوريا الشمالية تستأنف إرسال بالوناتها الملوثة إلى جارتها الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الإثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت مجددًا بالونات يُرجح أنها تحمل نفايات في اتجاه جارتها الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن كوريا الشمالية "تطلق بالونات القمامة مرة أخرى باتجاه الجنوب"، مضيفة أن البالونات تطير حاليًا على جانبي الحدود.

وأضافت في بيان "ننصح المواطنين بالحذر من الحطام المتساقط. إذا وجدتم بالونات على الأرض فلا تلمسوها وأبلغوا عنها وحدة عسكرية أو أقرب مركز شرطة".