موسكو: بوتين سيوقع "وثائق مهمة جدًا" في كوريا الشمالية

وأضاف أن "هذه المعاهدة، إذا وُقِّعَ عليها، ستكون بالتأكيد مشروطة بالتطور العميق للوضع الجيوسياسي في العالم وفي المنطقة وبالتغيرات النوعية التي حدثت في الآونة الأخيرة في علاقاتنا الثنائية".

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال المسؤول الروسي إن "الأطراف لا تزال تعمل على ذلك وسيُتّخَذ قرار نهائي حول توقيعها في الساعات المقبلة".

وأكد المصدر نفسه أن بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيدليان أيضًا "بتصريحات أمام الصحافيين".

ويتوجه الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية يوم غد الثلاثاء في زيارة نادرة.

وعزز البلدان اللذان يخضعان لعقوبات دولية واسعة النطاق، علاقاتهما منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.