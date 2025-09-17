فرنسا.. اليمين المتطرف يلوح بإسقاط حكومة ليكورنو

حذّر رئيس التجمع الوطني، اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، من أن رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو "سيسقط" إذا استمر في سياساته المتبعة حتى الآن.

والتقى بارديلا، اليوم، رئيس الوزراء الجديد الذي يجري مشاورات مع مختلف الكتل والأحزاب السياسية بشأن حكومته الجديدة.

وكرّر حزب التجمع الوطني رغبته في حل الجمعية الوطنية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وفي حال التوجه نحو هذا الخيار يعتزم جوردان بارديلا الترشح.

من جانبها، بدت زعيمة كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، مارين لوبان، حذرة للغاية بعد لقائها سيباستيان ليكورنو.

وقالت: "لا أرى سببًا للثقة بوزيرٍ يشغل هذا المنصب منذ ثماني سنوات، وهو مخلصٌ لإيمانويل ماكرون"، وفق تعبيرها.

وأضافت: "في الوقت الحالي، تبقى تصريحاته مجرد نوايا، وأنا خبيرةٌ جدًا في هذا الأمر، لذا سأنتظر لأحكم على الحقائق"، بحسب قولها.