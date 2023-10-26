على خلفية الحرب.. تزايد الطلب على أدوية الأمراض النفسية في إسرائيل

قفزت نسبة الطلب على شراء الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية بين الإسرائيليين، بنسبة 30% منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، وما أعقبها من تطورات، بحسب موقع (ICE) العبري المختص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكر الموقع الخميس، أن الطلبات التي وجهها إسرائيليون لتلقي رعاية نفسية، سواء عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى جمعية "عيران/eran" التي تنشط في هذا المجال، زادت بنسبة 50% مقارنة بالفترة التي سبقت بدء الحرب.

ونوهت الجمعية عبر موقعها إلى أنه "بسبب تكدس طلبات تلقي الرعاية النفسية، يمكن التحدث إلينا مرة واحدة في اليوم عبر إحدى الخدمات المتاحة حسب اختياركم".

وناشدت المتضررين نفسيًّا والذين يتواصلون معها قائلة: "يتعين عليكم حين تستخدمون وسائل الدعم المتاحة، أن تُعبِّروا عن أنفسكم بطريقة ثقافية تحترم الآخرين، ويجب ألا تستخدموا عبارات مسيئة".

وتضع الجمعية شعارًا ضمن تحديث لها عقب بدء الحرب، مخصص هذه المرة للجنود الإسرائيليين، ويحمل الشعار تصميمًا لصورة مجند ومجندة بينما كُتب عليه "أيها الجندي، أيتها الجندية، في الوقت الذي تحموننا، هناك من يحميكم – عيران هنا معكم تحدثوا إلينا".