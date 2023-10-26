على خلفية الحرب.. تزايد الطلب على أدوية الأمراض النفسية في إسرائيل
قفزت نسبة الطلب على شراء الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية بين الإسرائيليين، بنسبة 30% منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، وما أعقبها من تطورات، بحسب موقع (ICE) العبري المختص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكر الموقع الخميس، أن الطلبات التي وجهها إسرائيليون لتلقي رعاية نفسية، سواء عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى جمعية "عيران/eran" التي تنشط في هذا المجال، زادت بنسبة 50% مقارنة بالفترة التي سبقت بدء الحرب.
ونوهت الجمعية عبر موقعها إلى أنه "بسبب تكدس طلبات تلقي الرعاية النفسية، يمكن التحدث إلينا مرة واحدة في اليوم عبر إحدى الخدمات المتاحة حسب اختياركم".
وناشدت المتضررين نفسيًّا والذين يتواصلون معها قائلة: "يتعين عليكم حين تستخدمون وسائل الدعم المتاحة، أن تُعبِّروا عن أنفسكم بطريقة ثقافية تحترم الآخرين، ويجب ألا تستخدموا عبارات مسيئة".
وتضع الجمعية شعارًا ضمن تحديث لها عقب بدء الحرب، مخصص هذه المرة للجنود الإسرائيليين، ويحمل الشعار تصميمًا لصورة مجند ومجندة بينما كُتب عليه "أيها الجندي، أيتها الجندية، في الوقت الذي تحموننا، هناك من يحميكم – عيران هنا معكم تحدثوا إلينا".
وتؤشر البيانات والتحديثات بموقع الجمعية على أنها لاحظت أن المتصلين بها سواء عبر الهاتف أو تطبيق "واتس آب" أو غيره، دأبوا على استخدام عبارات مسيئة مثل السباب، كما إن الشعار الجديد الخاص بالجنود يشرح الحالة النفسية التي لا تقتصر فقط على المدنيين.
أمَّا الموقع الذي نشر التقرير، فقد لفت إلى أن الزيادة في طلب الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية بلغت مستويات كبيرة للغاية في الأسبوعين الماضيين، ومنذ بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، مضيفًا: "غرقت البلاد في وضع بالغ الصعوبة لا نعلم مدى حجمه، بينما يتدهور الوضع الأمني".
ونقل عن خبراء نفسيين قولهم إن "بعض الحلول قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض الآخر، وإن النصائح التي يقدمها المعالجون لمن أصيبوا بأزمة نفسية تشمل الاسترخاء وتقنيات مختلفة"، لكنه طالب الجمهور بالتعامل بشكل واقعي.
ونصح المختصون بأنه "عند الإقامة في الملاجئ يتعين بذل نشاط ما بشكل مستمر، والقيام باللعب باستخدام ألعاب الهاتف على سبيل المثال".
ونقل الموقع نصائح أخرى للإسرائيليين مثل "التركيز على خلق حالة هروب من الواقع، مثل مشاهدة حلقة من مسلسل أو كليبات غنائية، بغية الخروج من نوبات الهلع".