يحيطون به ويديرون حملاته.. 4 مستشارين يدفعون ترامب نحو الرئاسة

ذكر موقع "فرانس تي في أنفو" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستعد بنشاط للانتخابات الرئاسية، وقد أحاط نفسه بفريق من ذوي الخبرة، مما قد يمكنه من الفوز بالرئاسة مرة أخرى.

ويعمل الفريق، بشكل متواصل من أجل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتحيط به، شخصيات عدة، هم: عميد في السياسة، وجندي سابق ومذيع في التلفزيون، وخبير في شبكات التواصل الاجتماعي.

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تُعتبر سوزي وايلز، 66 عامًا، الخبيرة الإستراتيجية للفريق، وتقوم بحملات انتخابية لصالح الجمهوريين منذ عهد رونالد ريغان، وهي خبيرة في ولاية فلوريدا، وهي ولاية أساسية للفوز بالرئاسة.

وتحب هذه المرأة الرصينة أن تحرك الخيوط في الظل، إلى جانب كريس لاسيفيتا، وهو قائد العديد من الحملات الانتخابية للمحافظين، والذي أصيب خلال حرب الخليج، ورأى السياسة كساحة معركة.