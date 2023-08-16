"جيروزاليم بوست": أستراليا انحرفت بشدة عن موقفها تجاه إسرائيل

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن قرار الحكومة الأسترالية الذي يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي فلسطينية وعدم شرعية المستوطنات المقامة عليها، يتعارض مع إدعائها بأنها صديقة ملتزمة تجاه إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن قرار الحكومة الأسترالية يعد انحرافًا حادًّا عن موقفها الداعم والراسخ تجاه إسرائيل على الرغم من التعاون القديم الحديث بين البلدين.

وأضافت الصحيفة، أن "الحكومة الأسترالية تنكر بتعريفها للضفة الغربية على أنها أراضٍ فلسطينية محتلة، أيّ إدعاء شرعي وقانوني لإسرائيل في تلك المنطقة".

واعتبرت أن "القرار في أفضل الأحوال ينم عن نقص في الفهم الأساس لروابط إسرائيل الممتدة لآلاف السنين مع المواقع الثقافية والتاريخية في الضفة الغربية".