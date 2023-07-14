إسرائيل.. أطباء ومسعفو الجيش ينضمون للاحتجاجات ضد تعديلات القضاء

أعلن أطباء ومسعفو احتياط في الجيش الإسرائيلي، وقف خدمتهم العسكرية، احتجاجًا على خطة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

ودعا نادي الطب العسكري الإسرائيلي والذي يتبع نقابة الأطباء في بيان له، حكومة نتنياهو إلى وقف عملية التشريع بالمنظومة القضائية والتعديلات المطروحة، وذلك لمنع الإضرار بسلاح الطب العسكري.

وكان طيارو احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، أعلنوا سابقًا تعليق خدمتهم في الجيش، احتجاجًا على التعديلات.

من جهته، قال مصدر سياسي إسرائيلي خاص لـ"إرم نيوز" إن المستوى السياسي يخشى من توسع دائرة الاحتجاجات في المنظومة العسكرية لتصل إلى العسكريين النظاميين، بعد توالي الاحتجاجات بين الجنود الاحتياط في مختلف المهام".

وكانت المعارضة الإسرائيلية طالبت الجيش والشرطة، بالبقاء خارج دائرة الاحتجاجات.