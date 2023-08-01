وفاة 16 عاملا جراء انهيار رافعة في الهند

قال مسؤولون إن 16 عاملا على الأقل لقوا حتفهم، وهناك مخاوف من أن يكون عدة عمال آخرين محاصرين بعد انهيار رافعة أثناء بناء جسر في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام رافعة على الأرض بين أعمدة الجسر بالقرب من منطقة شاهابور التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن مومباي عاصمة الولاية.