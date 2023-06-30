تقرير: واشنطن تدرس تزويد كييف بذخائر عنقودية

تدرس الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، وفق ما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في خطوة من شأنها إثارة حفيظة موسكو.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهما إنه ربما يأتي الإعلان عن قرار تزويد أوكرانيا بهذه الذخائر مطلع الشهر المقبل.

من جهته، قال مسؤول ثالث إن واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بما يسمى الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض "DPICMs"، ولكنه رفض تحديد موعد زمني لذلك.

وهذا النوع من الذخائر عبارة عن رؤوس حربية من طراز "أرض - أرض" تحدث انفجارا يؤدي إلى تناثر قنابل صغيرة على مناطق واسعة، مسببة دمارًا أكبر من غيرها.

وعادةً ما تكون ذخائر "DPICMs" مصممة بشكل يمكّنها من اختراق العربات المصفحة، أو يتيح انفجارها على شكل شظايا قاتلة ومميتة.

والذخائر العنقودية مُحرمة دوليًا؛ لأن الكثير منها لا ينفجر ويبقى بمثابة ألغام يمكن أن تودي بحياة مدنيين، حتى بعد سنوات طويلة.

يذكر أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة، منذ العام الماضي، تزويدها بالذخائر العنقودية، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة؛ بسبب وجود معاهدة دولية تحظر نقل واستخدام وتخزين هذه الأسلحة، على الرغم من أن واشنطن وكييف غير موقعتين على المعاهدة.