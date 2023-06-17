بايدن: نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا أمر غير مقبول

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، إن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أمر غير مقبول.

ويأتي تصريح بايدن، إثر اتفاق بين روسيا وبيلاروسيا، يتم بموجبه نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية، على أراضي روسيا البيضاء.

وفي 14 الشهر الجاري قال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بدأت بتسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي باليابان في 1945.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا-1" الحكومية الروسية بثتها قناة تيليغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا، القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي".

كان لوكاشينكو، أكد الثلاثاء، أن "نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتدٍ محتمل، وأنه لن يكون هناك أي تردد في استخدامها إذا لزم الأمر".