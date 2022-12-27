صحف عالمية: "عصر جيوسياسي جديد" يلوح بالأفق.. وتحول مفاجئ في سياسة "صفر كوفيد" بالصين

"العصر الجيوسياسي الجديد"

ذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن الغزو الروسي لأوكرانيا من جهة، والحشد العسكري الصيني حول تايوان من جهة أخرى، ينذران بعهد جديد من التنافس بين القوى العظمى يتم فيه انهيار النظام العالمي المصمم على شكل أمريكي من قبل روسيا والصين.

وقالت المجلة إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد حطم القاعدة التي أُرسيت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تنص على أنه لا ينبغي تغيير الحدود بالقوة، مشيرة إلى أن الحرب قد أعادت أيضاً إحياء شبح الحرب النووية لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة.

وأضافت المجلة أن روسيا لا تشكل – من وجهة النظر الأمريكية - سوى مشكلة تقليدية "حادة"، لكن التهديد الأكبر للنظام العالمي يأتي من الصين، التي تعد الدولة الوحيدة التي يمكنها الإطاحة بالولايات المتحدة كقوة بارزة في العالم.

وتحت عنوان "تحدي السرعة"، أشارت المجلة البريطانية، في تحليل إخباري، إلى أن القوات المسلحة الصينية تتوسع بسرعة، كما أن لديها بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم وثالث أكبر قوة جوية، بالإضافة إلى مخزون هائل من الصواريخ ووسائل شن حرب في الفضاء المادي والآخر الإلكتروني.

وتساءلت المجلة: "ماذا لو تحولت الصداقة بلا حدود بين روسيا والصين إلى تحالف فعلي؟"، وقالت إنه في الوقت الحالي، هناك القليل من الأدلة على أن بكين قدمت مساعدة لموسكو في الحرب، لكنها أشارت إلى أن قائدي "منطقة أوراسيا"يجريان تدريبات عسكرية بانتظام، حيث يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن البلدين يقتربان بشدة أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت: "مع هدف الصين بناء ترسانة نووية تضم 1500 رأس حربي بحلول عام 2035، سيتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم الفن الجديد للردع النووي الثلاثي الاتجاهات. وهذا بدوره قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد، لا سيما إذا انتهت معاهدة (ستارت الجديدة)، التي تحد من الأسلحة النووية الأمريكية والروسية، في أوائل عام 2026، دون اتفاق متابعة".