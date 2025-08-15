مسؤول أمريكي: ترامب سينسحب من قمته مع بوتين "في هذه الحالة"

كشف مسؤول أمريكي، الجمعة، لشبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سينسحب من قمته مع نظيره الروسي، فلايديمر بوتين، إذا كان لا يعتقد أنه جاد في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة" خلال قمة ترامب، مع الرئيس الروسي، في ألاسكا، بما في ذلك انسحاب ترامب من الاجتماع.

وألمح ترامب، أمس الخميس، إلى هذا الاحتمال أثناء حديثه للصحفيين.

موقف بوتين من أول دقيقتين

وقال ترامب: "سنكتشف موقف الجميع، وسأعرف في أول دقيقتين أو 3 دقائق أو 4 دقائق أو 5 دقائق. سنسعى إلى معرفة ما إذا كان الاجتماع جيدا أم سيئا، وإذا كان الاجتماع سيئا، فسينتهي بسرعة كبيرة، وإذا كان جيدا، فسنتوصل في النهاية إلى السلام في المستقبل القريب".

وأكد المسؤول الأمريكي أن البيت الأبيض يشعر بتفاؤل حذر بشأن الاجتماع، وشدد على أن ترامب شعر بأنه بحاجة إلى الوجود في الغرفة مع بوتين لتقييم موقفه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.