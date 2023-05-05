وزير خارجية إيطاليا يطالب باعتذار فرنسي عن "إهانات" لميلوني

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، إن الحكومة الفرنسية يجب أن تعتذر لإنهاء خلاف بشأن ما تعدها روما "تصريحات مهينة" طال بعضها أزمة المهاجرين الذين يصلون بالقوارب.

وألغى تاياني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، أمس الخميس، زيارة إلى باريس بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبرها تاياني "إهانات" لإيطاليا ورئيسة وزرائها اليمينية جورجا ميلوني.

وصرح تاياني لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "لا يمكن لوزير خارجية أن يجرؤ على فعل ما فعله هذا السيد"، في إشارة إلى دارمانان.

وقال: "إذا وجه شخص ما إساءة غير مبررة، فإن أقل ما يمكن أن يفعله هو الاعتذار.. ولقد أساء في هذه الحالة إلى جميع الإيطاليين، وكذلك للحكومة ورئيسة الوزراء".