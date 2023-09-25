روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

كما تتهم المحكمة الجنائية الدولية الجانب الروسي، بـ"اختطاف" أطفال أوكرانيين، فيما تقول موسكو إنها أخذتهم من مناطق القتال إلى مناطق آمنة.

وفي مايو/أيار الماضي أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، عزم بلاده وضع قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة "القبض" على بوتين ضمن قوائم المطلوبين لدى روسيا.