نظريات مؤامرة تستهدف جورج سوروس بعد محاكمة ترامب

يركز اليمين المتطرف الأمريكي كما الأوروبي هجماته منذ عقود على الملياردير الأمريكي اليهودي جورج سوروس، غير أن توجيه تهم جنائية أخيرًا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب أطلق حملة جديدة من نظريات المؤامرة في حقه.

ويمول سوروس منذ زمن طويل مشاريع تهدف إلى نشر الشفافية والديمقراطية في العالم؛ ما يجعل منه هدفًا للمجموعات المتطرفة والجناح الأكثر تشددًا في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل الاستقطاب الكبير الذي يسود البلاد منذ خاض ترامب المجال السياسي معتمدًا نهجًا شعبويًّا.

ويتهم الرئيس السابق وأنصاره المتمول المجريّ الأصل بالتأثير على المدعي العام ألفين براغ الذي وجه إليه 34 تهمة لدى مثوله في الرابع من نيسان/ أبريل أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك.