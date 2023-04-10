نظريات مؤامرة تستهدف جورج سوروس بعد محاكمة ترامب
يركز اليمين المتطرف الأمريكي كما الأوروبي هجماته منذ عقود على الملياردير الأمريكي اليهودي جورج سوروس، غير أن توجيه تهم جنائية أخيرًا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب أطلق حملة جديدة من نظريات المؤامرة في حقه.
ويمول سوروس منذ زمن طويل مشاريع تهدف إلى نشر الشفافية والديمقراطية في العالم؛ ما يجعل منه هدفًا للمجموعات المتطرفة والجناح الأكثر تشددًا في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل الاستقطاب الكبير الذي يسود البلاد منذ خاض ترامب المجال السياسي معتمدًا نهجًا شعبويًّا.
ويتهم الرئيس السابق وأنصاره المتمول المجريّ الأصل بالتأثير على المدعي العام ألفين براغ الذي وجه إليه 34 تهمة لدى مثوله في الرابع من نيسان/ أبريل أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك.
والواقع أن جورج سوروس الذي يمول منظمات تصنف على أنها تقدّمية، قدم مليون دولار لجمعية "كولور أوف تشينج" Color of Change التي تنشط من أجل المزيد من التنوع في المحاكم والنظام القضائي في الولايات المتحدة.
ودعمت هذه المنظمة حملة ألفين براغ وهو أمريكي أسود لدى ترشحه لمنصب المدعي العام لولاية نيويورك في منطقة مانهاتن.
وكشف مدققون في صحة الأخبار يعملون لحساب وسائل إعلام أمريكية أن الجمعية أنفقت أقل من نصف مبلغ المليون دولار هذا دعما لبراغ الذي يعتبر يساريا.
انتخب براغ على غرار القضاة والمدعين العامين في الولايات المتحدة، في أواخر 2021 وفور توليه مهامه في الأول من كانون الثاني/ يناير 2022، سعى لتنفيذ برنامجه الإصلاحي والتقدمي القاضي خصوصًا بتفادي إصدار أحكام بالسجن للجرائم الصغرى.
وكان دعم سوروس غير المباشر هذا كافيًا لحمل ترامب على الادّعاء دون أي دليل بوجود رابط مباشر، بأن "جورج سوروس اختار ومول" ألفين براغ.
وتبعه في ذلك النواب الجمهوريون والأنصار الأشد تأييدا للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة (2017-2021) ذاكرين في تغريداتهم تلميحات عن ألفين براغ على غرار "مدعوم/ ممول من سوروس" وصولا حتى إلى "المدعي العام سوروس".
وأضاف "بسبب دعم (سوروس) المعروف للمدعين العامين الإصلاحيين، يزعم الجمهوريون أنّه يقف خلف كل شيء"، مشيرًا إلى أن "تقارير كثيرة في وسائل الإعلام أثبتت عدم صحة ذلك، لكنهم يواصلون".
ويستهدف أصحاب نظريات المؤامرة الأمريكيون والأوروبيون منذ زمن طويل جورج سوروس، وهو يهودي ولد في بودابست في آب/ أغسطس 1930 نجا من الاحتلال النازي لبلاده ومن المحرقة، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حقق ثروته في القطاع المالي اعتبارا من السبعينات والثمانينات، قبل أن يقوم بمضاربات استهدفت الجنيه الإسترليني وبنك إنكلترا في التسعينات.