فاغنر الروسية تعلن السيطرة على بلدة سوليدار شرق أوكرانيا
ذكرت وكالات أنباء روسية أن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قال الثلاثاء إن قواته سيطرت على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا لكن القتال مستمر.
وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن قواتها ما زالت صامدة رغم الهجوم الروسي.
وقال يفجيني بريجوزين رئيس فاغنر في بيان نقلته وكالات أنباء روسية "سيطرت وحدات فاجنر على كامل أراضي سوليدار... لا يزال القتال يدور في وسط المدينة".
وأضاف أن "عدد الأسرى سيعلن غدا" ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
والإثنين قالت كييف، إن روسيا شنت "هجوما قويا" جديدا بقيادة مجموعة فاغنر على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا ووصفت الوضع الصعب للقوات التي تتصدى للهجمات على بلدة تعدين الملح وجبهات مجاورة.
وتقع سوليدار في منطقة دونباس الصناعية على بعد كيلومترات قليلة من باخموت، حيث تكبدت القوات من كلا الجانبين خسائر فادحة في بعضٍ من أعنف حروب الخنادق منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو 11 شهرا.