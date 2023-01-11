فاغنر الروسية تعلن السيطرة على بلدة سوليدار شرق أوكرانيا

والإثنين قالت كييف، إن روسيا شنت "هجوما قويا" جديدا بقيادة مجموعة فاغنر على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا ووصفت الوضع الصعب للقوات التي تتصدى للهجمات على بلدة تعدين الملح وجبهات مجاورة.

وتقع سوليدار في منطقة دونباس الصناعية على بعد كيلومترات قليلة من باخموت، حيث تكبدت القوات من كلا الجانبين خسائر فادحة في بعضٍ من أعنف حروب الخنادق منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو 11 شهرا.