"الناتو" يستعرض قوته في قمة فيلنيوس

تحولت مدينة فيلنيوس إلى حصن محاط بأسلحة متطورة لحماية الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الآخرين خلال قمة تُعقد، الأسبوع الجاري، على بعد 32 كيلومترًا فقط من سياج حدودي تعلوه أسلاك شائكة تفصل بين ليتوانيا وروسيا البيضاء حليفة روسيا.

ووصل 1000 جندي تقريبًا يمثلون 16 دولة أعضاء في الحلف لحماية القمة المقررة، في 11 و12 يوليو/ تموز، والتي ستعقد على بعد 151 كيلومترًا فقط من روسيا نفسها.

كما قدمت العديد من الدول الأعضاء أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها دول البلطيق.

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا: "ترك أجوائنا بلا حماية مع وصول بايدن وزعماء 40 دولة سيكون بمثابة شيء أكبر بكثير من مجرد تصرف غير مسؤول".

وتُنفق كل من دول البلطيق، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، أكثر من 2 % من حجم اقتصاداتها على الدفاع، وهي حصة أكبر من التي ينفقها معظم أعضاء الحلف الآخرين.