"الناتو" يستعرض قوته في قمة فيلنيوس
تحولت مدينة فيلنيوس إلى حصن محاط بأسلحة متطورة لحماية الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الآخرين خلال قمة تُعقد، الأسبوع الجاري، على بعد 32 كيلومترًا فقط من سياج حدودي تعلوه أسلاك شائكة تفصل بين ليتوانيا وروسيا البيضاء حليفة روسيا.
ووصل 1000 جندي تقريبًا يمثلون 16 دولة أعضاء في الحلف لحماية القمة المقررة، في 11 و12 يوليو/ تموز، والتي ستعقد على بعد 151 كيلومترًا فقط من روسيا نفسها.
كما قدمت العديد من الدول الأعضاء أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها دول البلطيق.
وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا: "ترك أجوائنا بلا حماية مع وصول بايدن وزعماء 40 دولة سيكون بمثابة شيء أكبر بكثير من مجرد تصرف غير مسؤول".
وتُنفق كل من دول البلطيق، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، أكثر من 2 % من حجم اقتصاداتها على الدفاع، وهي حصة أكبر من التي ينفقها معظم أعضاء الحلف الآخرين.
وكانت تلك الدول ذات يوم تحت حكم موسكو، لكنها صارت أعضاء في كل من حلف الناتو، والاتحاد الأوروبي، منذ العام 2004.
لكن بالنسبة للمنطقة التي يقطنها إجمالي 6 ملايين نسمة فقط فإن هذا الإنفاق لا يكفي لامتلاك جيوش كبيرة أو الإنفاق على الطائرات المقاتلة أو نظم الدفاع الجوي المتقدمة.
ونشرت ألمانيا 12 من قاذفات صواريخ باتريوت، والتي تستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز أو الطائرات الحربية.
كما نشرت إسبانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي "ناسامز"، وأرسلت فرنسا مدافع هاوتزر من طراز قيصر ذاتية الدفع، ونقلت فرنسا، وفنلندا، والدنمارك، أيضًا طائرات عسكرية إلى ليتوانيا، وقدمت المملكة المتحدة وفرنسا دفاعات مضادة للطائرات المسيَّرة.
وأرسلت بولندا وألمانيا قوات عمليات خاصة معززة بطائرات هليكوبتر، وأرسلت دول أخرى مستلزمات للتعامل مع أي هجمات كيميائية، وبيولوجية، وإشعاعية، ونووية محتملة.
وقال رئيس ليتوانيا للصحفيين: "نفكر فيما سيحدث بعد انتهاء القمة، وسنعمل مع الحلفاء لتشكيل قوة بنظام التناوب لتوفير حماية جوية دائمة".
وقال سكان محليون في قرى مجاورة لحدود روسيا البيضاء لـ"رويترز"، إنهم يشعرون بالأمان التام رغم عرض حليفة روسيا استقبال قوات فاغنر الروسية الخاصة، واستضافة أسلحة نووية روسية.
وزادت ليتوانيا قوات حرس الحدود على الحدود مع روسيا البيضاء وروسيا خلال الصيف إلى 3 أمثال، وعززتها بجنود من لاتفيا وبولندا. كما أرسل البلدان رجال شرطة للمساعدة بتنفيذ الدوريات الأمنية في فيلنيوس.
واقترح رئيس بلدية فيلنيوس على السكان الذهاب لقضاء عطلة خارج المدينة إذا كانوا يرغبون بتجنب الأجواء الأمنية المشددة، حيث ستغلق أجزاء كبيرة وسط فيلنيوس من أجل القمة.