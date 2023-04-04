دي كابريو لهيئة المحلفين: ممول ماليزي عرض "تبرعاً كبيراً" لحملة أوباما

كشف النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو أمام هيئة محلفين في واشنطن، الإثنين، أن رجل الأعمال الماليزي، جو لو، كان يعتزم التبرع بنحو 30 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2012، فيما يقول ممثلو الادعاء إنه كان جزءاً من حملة خارجية غير مشروعة للتأثير على الناخبين.

وقال دي كابريو: "لقد كانت محادثة غير رسمية حول الحزب الذي كان يدعمه"، مضيفاً أن رجل الأعمال الماليزي أخبره بأنه يعتزم تقديم "تبرع كبير" للحزب الديمقراطي "يتراوح بين 20 و30 مليون دولار".