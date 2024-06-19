ينتظر إقرارها قريبا.. تفاصيل العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا

كشف موقع صحيفة "إي يو أوبسيرفر" البلجيكية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج أكثر من 20 فردا على قائمته السوداء، وكذلك 22 كيانا قانونيا، في إطار الحزمة الرابعة عشر من العقوبات ضد روسيا.

ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي لم يكشف اسمه: "ستكون المطربة بولينا غاغارينا بالتأكيد في قائمة العقوبات الجديدة؛ لموقفها المؤيد خلال الفعاليات العامة المخصصة لدخول مناطق جديدة إلى روسيا"، بحسب ما نقلت وكالة "تا" الروسية للأنباء.

وتشمل العقوبات كذلك مؤسس شركة النحاس الروسية إيغور ألتوشكين، وكذلك تيموراز بولويف رئيس شركة إنتاج البيرة "بالتيكا"، ومؤسس شركة "AEON" رومان تروتسينكو، وكذلك أليكسي غورسلافسكي مدير عام معهد تطوير الإنترنت (ANO IRI).

وتشمل القائمة بعض مدراء المؤسسات الصناعية الدفاعية، ومسؤولين حكوميين وشركات للطاقة.

ووفقا للموقع، وافقت هنغاريا، يوم 14 يونيو/حزيران، على حزمة العقوبات الجديدة، لكن ألمانيا لا تزال تعرب عن مخاوفها بشأن القيود ضد فروع الشركات الأوروبية التي تواصل العمل في روسيا.

إلا أنه من المتوقع أن يتم التصديق على الحزمة الجديدة مع حلول اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو/حزيران الحالي.

وأشار الموقع إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل فرض قيود على توريد الغاز الطبيعي المسال، واستيراد الهيليوم من روسيا.