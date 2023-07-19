ليس بوتين وحده.. زعماء لاحقتهم "الجنائية الدولية"

واجهت جنوب إفريقيا حرجًا دبلوماسيًا؛ حيث كان من المحتمل أن يزورها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، للمشاركة في قمة بريكس أغسطس المقبل، غير أنها أعلنت، اليوم الأربعاء، أنه لن يحضر، بناءً على "ترتيبات متفق عليها".

ويُلزم النظام الأساس المنشئ للمحكمة الدول الموقعة عليه، ومن ضمنها جنوب إفريقيا، بتسليم المطلوبين للمحكمة التي يقع مقرها في لاهاي، وهو أمر رأت جوهانسبرغ أنه سيكون إعلان حرب لو جرى اعتقال بوتين.

ولا يُعَدُّ الرئيس الروسي أول زعيم تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أول رئيس دولة عظمى تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، تتم متابعته أمامها، وجاء ذلك على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وسبق للمحكمة أن أصدرت، في 2009 و2010، أمرين باعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، حين كان على رأس مهامه كرئيس للبلاد، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها فشلت في جلبه إلى لاهاي، حتى بعد سقوط نظامه.

وفي العام 2015، تحدّى البشير المحكمة وزار جنوب إفريقيا، دون أن يتم اعتقاله، حيث قالت السلطات حينها إن أمر الاعتقال باطل بموجب قانون معمول به في البلاد يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول.

وفي حالات أخرى قررت المحكمة إسقاط التهم، كما هو شأن الرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا، حيث حُوكم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بأعمال عنف، خلال عامي 2007 و2008، قبل أن يكون رئيسًا.

وتم انتخاب أوهورو كينياتا رئيسًا لكينيا، العام 2013، وبعدها بسنة أعلنت المحكمة سقوط الدعوى ضده؛ بسبب عدم كفاية الأدلة، ثم أعيد انتخابه رئيسًا، العام 2017، في اقتراع شابته اتهامات بالتزوير وأعمال عنف.

وكان رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، أول زعيم سابق يمثل أمام المحكمة، حيث اتهم باركاب جرائم ضد الإنسانية، بعد إسقاط نظامه العام 2011، لكن تمت تبرئته العام 2019.