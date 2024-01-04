المحكمة العليا الإسرائيلية توجه ضربة جديدة لنتنياهو

أرجأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تطبيق تعديل على قانون أساس من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من إجباره على التنحي إذا أمر المدعي العام أو المحكمة العليا بذلك.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة إنها ستؤجل حتى الدورة المقبلة للبرلمان الإسرائيلي التعديل الذي قالت إنه "من الواضح أنه ذو طبيعة شخصية"، ويشكل إساءة استخدام للسلطة التأسيسية للكنيست.

ويقول المؤيدون إن التعديل يهدف إلى حماية أي زعيم منتخب ديمقراطيًا من إطاحة غير مشروعة.