واشنطن: مستعدون لإرسال حاملة طائرات ثانية إذا اقتضى الأمر
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن واشنطن مستعدة لنشر حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط "لردع أطراف إقليمية عن الانخراط في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه من المقرر منذ فترة طويلة، قبل هجوم حماس على إسرائيل، أن تبحر حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت آيزنهاور" نحو البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أنه من الممكن توجيهها إلى شرق المتوسط للالتحاق بحاملة الطائرات "جيرالد فورد"، "إذا اقتضى الأمر".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أن "جيرالد فورد" وصلت إلى شرق البحر المتوسط.