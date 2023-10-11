واشنطن: مستعدون لإرسال حاملة طائرات ثانية إذا اقتضى الأمر

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه من المقرر منذ فترة طويلة، قبل هجوم حماس على إسرائيل، أن تبحر حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت آيزنهاور" نحو البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أنه من الممكن توجيهها إلى شرق المتوسط للالتحاق بحاملة الطائرات "جيرالد فورد"، "إذا اقتضى الأمر".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أن "جيرالد فورد" وصلت إلى شرق البحر المتوسط.