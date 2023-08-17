وزيرة نمساوية تكشف عن رغبتها بالعيش في روسيا بشكل دائم

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل، الخميس، أنها ترغب بالانتقال للعيش في روسيا بشكل دائم والحصول على منزل هناك.

جاء ذلك ردا على تقارير بثها الإعلام البريطاني بأن كنايسل تعيش في منزل سري تابع لجهاز الاستخبارات الروسي.

وقالت كنايسل في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي" الروسية: "في الحقيقة، استأجرت منزلا صغيرا في قرية صغيرة في مقاطعة ريازان الروسية". وتابعت: "الآن أنا بحاجة للعثور على منزل والانتقال إليه. يجب أن يكون منزلا مناسبا يمكن أن يعيش به الكثير من الحيوانات الأليفة. لدي أيضا في لبنان خيول وكلاب كثيرة".