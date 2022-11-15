مسؤول: تركيا "ستلاحق أهدافًا" في سوريا بعد استكمال عملية ضد مقاتلين أكراد بالعراق

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم "ملاحقة أهداف" في شمال سوريا بعد أن تكمل عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، بعد وقوع انفجار وسط إسطنبول في مطلع الأسبوع، وخلّف قتلى وجرحى.

وتتهم الحكومة التركية المقاتلين الأكراد بـ"الوقوف وراء الانفجار" الذي وقع يوم الأحد في شارع تجاري مكتظ في إسطنبول، وأسفر عن مقتل ستة وإصابة أكثر من 80، وهو ما نفاه حزب العمال الكردستاني.

وبحسب رويترز، فإن المسؤول التركي "لم تذكر اسمه"، قال إن "التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة"، مضيفًا أن أنقرة "ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية بطريقة أو بأخرى" على حدّ قوله.