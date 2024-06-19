في يوم واحد.. رقم قياسي من المهاجرين يعبرون إلى بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 880 مهاجرًا غير شرعي عبروا القناة إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، الثلاثاء، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد حتى الآن هذا العام، وفق ما أوردته "فرانس برس".

وتعهد رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك "إيقاف القوارب" لكنه واجه عقبات أمام خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

ومع عبور 882 شخصًا، يصل العدد الإجمالي لعام 2024 إلى 12313، وفقًا للأرقام غير النهائية لوزارة الداخلية.

ويزيد عدد العابرين حتى الآن هذا العام بنسبة 18 % عما كان عليه في النقطة نفسها في العام الماضي، عندما بلغ الرقم 10,472.

ورصدت السلطات حوالي 15 قاربًا يوم الثلاثاء.

وأقر قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، في نيسان/أبريل بعد أشهر من الجدل البرلماني.