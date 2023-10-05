تمهيدًا لاتفاق مع السعودية.. مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن سرا

أكدت مصادر إسرائيلية، أن عضو الكنيست بيني غانتس قام بزيارة سرية إلى واشنطن والتقى بمسؤولين في البيت الأبيض، على خلفية اتصالات التطبيع مع السعودية.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه على خلفية اتصالات التطبيع مع السعودية وصل عضو الكنيست بيني غانتس، أمس الأربعاء، إلى واشنطن في زيارة سرية والتقى في البيت الأبيض بمستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، ومسؤولين كبار رفيعي المستوى في إدارة بايدن.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة، فإن زيارة بيني غانتس تمت إلى واشنطن بشكل سري للغاية.