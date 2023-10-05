تمهيدًا لاتفاق مع السعودية.. مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن سرا
أكدت مصادر إسرائيلية، أن عضو الكنيست بيني غانتس قام بزيارة سرية إلى واشنطن والتقى بمسؤولين في البيت الأبيض، على خلفية اتصالات التطبيع مع السعودية.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه على خلفية اتصالات التطبيع مع السعودية وصل عضو الكنيست بيني غانتس، أمس الأربعاء، إلى واشنطن في زيارة سرية والتقى في البيت الأبيض بمستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، ومسؤولين كبار رفيعي المستوى في إدارة بايدن.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة، فإن زيارة بيني غانتس تمت إلى واشنطن بشكل سري للغاية.
وعلى غير العادة، لم يعلن مكتب بيني غانتس عن رحلته إلى واشنطن أو اجتماعاته المخطط لها مسبقًا.
وأوضحت مصادر مقربة من بيني غانتس أنه يعقد اجتماعات في البيت الأبيض على خلفية جهود إدارة بايدن للترويج لاتفاق شامل مع السعودية يتضمن أيضًا اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
وبين الموقع أن البيت الأبيض يأمل أن تحظى هذه الخطوة بدعم واسع النطاق في النظام السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك المعارضة، خاصة في ضوء اتفاق إسرائيلي سعودي قد يشمل تنازلات إسرائيلية ملموسة للفلسطينيين.
يشار إلى أن بيني غانتس أعلن مرات عدة أنه حال التوصل إلى اتفاق مع السعودية فإن حزبه سيصوت لصالحه في الكنيست، لكنه لن ينضم إلى الائتلاف.
المصدر: موقع "واللا" الإسرائيلي