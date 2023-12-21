استطلاع: نصف الإسبان قدموا تقييمًا سلبيًّا لحكومة سانشيز الجديدة

أظهر استطلاع للرأي في إسبانيا، أن ما يقرب من نصف الإسبان قدموا تقييمًا سلبيًّا للحكومة الجديدة التي شكلها بيدرو سانشيز بعد تنصيبه رئيسا للوزراء.

وبحسب الاستطلاع الصادر عن معهد "DYM" ونشرته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، كانت التقديرات "سلبية للغاية" بالنسبة إلى 36.1% من الإسبانيين، مقابل 12.3% من أولئك الذين قدّروا أن الحكومة الجديدة "سلبية" فقط.

وذكر الاستطلاع، أن "التقييمات السلبية تفوق إلى حد كبير التقييمات الإيجابية. حيث أعطى 5.2% فقط من الإسبان تقييمًا إيجابيًّا جدًا للائتلاف التنفيذي بقيادة سانشيز، بينما أعطاه 18.3% درجة إيجابية فقط، و23.3% لم يعطوا تقييمًا إيجابيًّا أو سلبيًّا".

وأشار إلى "وجود عدد أكبر من الناخبين في حزب العمال الاشتراكي وسومار الذين يرون الحكومة الجديدة بشكل أكثر إيجابية من أولئك في حزب الشعب وفوكس".