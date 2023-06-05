اتفاق أمريكي هندي على خطة للتعاون في مجال الدفاع

توصلت الولايات المتحدة والهند، اليوم الإثنين، لاتفاق على خريطة طريق للتعاون في مجال الصناعات العسكرية، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية، وسط توتر مع بكين.



وحسب وزارة الدفاع الأمريكية، ستتيح الاتفاقية تسريع التعاون التكنولوجي والإنتاج المشترك، لا سيما في أنظمة القتال الجوي والتنقل البري ومجال الغواصات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.



ويجري وزير الدفاع الأمريكي زيارة للهند تعتبر جزءا من جولة آسيوية زار خلالها اليابان وسنغافورة في إطار جهود أمريكية للتصدي لنفوذ الصين المتزايد وزيادة عدائية كوريا الشمالية.



وقال لويد أوستن: "وضعنا خريطة طريق جديدة طموحة للتعاون الصناعي الدفاعي، من شأنها تسريع المشاريع المشتركة ذات الأولوية في مجالي التطوير والإنتاج".



وترتبط نيودلهي وموسكو بصلات وثيقة منذ عقود، وروسيا هي المورد الرئيسي للأسلحة للهند.



ولكن الهند، التي لم توجه إدانة لروسيا على غزوها أوكرانيا، تسعى حاليًا إلى إنهاء هذا التبعية في المجال العسكري من خلال توسيع مصادر وارداتها من الأسلحة وزيادة إنتاجها الوطني.



وتتفاوض دول غربية على صفقات بمليارات الدولارات مع الهند التي يقول دبلوماسيون إنها تولي أهمية كبيرة لنقل التكنولوجيا كجزء من أي اتفاق.