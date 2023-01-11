المعارض الروسي نافالني يؤكد أنه مريض ومحروم من الرعاية في سجنه

أكد المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ عامين، اليوم الأربعاء، أنه يعاني أعراض الإنفلونزا، وأنه محروم من الحصول على رعاية جيدة، بينما ندَّد أنصاره بمحاولة الكرملين "قتله" ببطء.

وكان من المقرر أن يحضر نافالني من زنزانته 3 جلسات عبر الفيديو خلال اليوم بشأن شكاوى على قيود اتخذتها إدارة السجن ضده، وأكدت الناطقة باسمه كيرا يارميتش أنه تحدث أمام القاضية وطلب تأجيل الجلسات الثلاث لأسباب صحية، ونال ذلك.

وقال أليكسي نافالني (46 عامًا) إنه اضطُر لخوض "صراع شرس" للحصول على "أدوية أساسية"، ورُفض دخوله إلى مستشفى السجن الواقع على مسافة 200 كيلومتر من موسكو.

ونقل عنه فريقه قوله: "استغرق حصولي على المزيد من الماء الساخن 4 أيام"، مؤكدًا أنه يعاني من "الحمى والضغط".