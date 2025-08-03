قائد الجيش الإيراني: التهديدات ضدنا ما زالت قائمة وقدراتنا جاهزة

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إن التهديدات ضد بلاده "ما زالت قائمة"، محذرًا من الاستخفاف بقدرات العدو أو اعتبار تهديده أمرًا منتهيًا.

وفي كلمة أمام عدد من كبار قادة القوة البرية للجيش الإيراني، قال حاتمي إن قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة لا تزال فاعلة وجاهزة للعمليات، وإن إيران كانت "المنتصرة في مواجهة غير متكافئة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا"، في إشارة إلى جولة التصعيد الأخيرة مع إسرائيل.

وأضاف اللواء حاتمي: "استطعنا إلحاق أضرار جسيمة بالعدو، وأفشلنا خططه في تحقيق أهدافه الإستراتيجية".

وشدد القائد العسكري على ضرورة البقاء في أعلى درجات الجهوزية، معتبرًا أن أي تهاون في مواجهة التهديدات الأمنية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر الإقليمي، وخاصة بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات في الحرس الثوري، وما تبعها من تصعيد عسكري وتهديدات متبادلة.