الصين تبدي استعدادها لـ"تعميق" العلاقات مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، أنّ الصين مستعدّة لـ"تعميق" تبادلاتها مع روسيا "على جميع المستويات"، و"تدعم بحزم" موسكو في مواجهة الصعوبات.

ورغم العلاقات المضطربة خلال الحرب الباردة، تقاربت بكين وموسكو بشكل واضح في السنوات الأخيرة من أجل إيجاد توازن مع الولايات المتحدة، وبالتالي، لم تدِن الحكومة الصينية أبداً الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تلقي باللائمة في الصراع على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وجدّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، دعم بلاده لروسيا، رغم الانتقادات الغربية، وقال لنظيره الروسي سيرغي لافروف خلال محادثة هاتفية: "الصين تدعم بحزم الجانب الروسي، للتغلّب على الصعوبات والقضاء على التدخّلات الخارجية".

ولم تذكر المحادثة التي نقلتها القناة التلفزيونية الصينية العامة "سي سي تي في" أوكرانيا صراحة.

وأكد الوزير وانغ يي لنظيره أنّ "الصين مستعدّة لتعميق التبادلات مع روسيا على جميع المستويات".

وهذه هي التصريحات الأولى منذ ضمان الرئيس الصيني شي جينبينغ ولاية ثالثة يوم الأحد الماضي، على رأس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وأكد شي دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، قائلا إن الصين مستعدّة للعمل مع موسكو من أجل الدعم المتبادل "لمصالحهما الأساسية".