بعد توبيخ روسيا لماكرون.. "الناتو" يستبعد إرسال قوات لأوكرانيا‎

قالت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين الرئيسيين، الثلاثاء، إنهم لا يعتزمون إرسال قوات برية إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا.

يأتي ذلك بعد أن ألمحت فرنسا إلى هذا الاحتمال، مما دفع الكرملين للتحذير من أن أي تحرك من هذا النوع سيؤدي حتماً إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بحسب "رويترز".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه يجب على الحلفاء الغربيين ألا يستبعدوا أي خيارات في سعيهم لتفادي انتصار روسيا في أوكرانيا، رغم أنه شدد على عدم وجود توافق في هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات ماكرون في غمرة مكاسب ميدانية للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، فضلاً عن تفاقم نقص الذخائر والأفراد على الجانب الأوكراني.

وأدلى ماكرون بالتصريحات خلال اجتماع عقد على عجل لزعماء أوروبيين في باريس لبحث سبل تعزيز الدعم الضعيف حالياً لكييف.