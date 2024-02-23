خطاب إسرائيلي يكشف مسارات تهريب السلاح الإيراني إلى "حزب الله"

وجَّه وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس خطابًا حاد اللهجة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعوه إلى فرض تنفيذ قراره رقم 1701 الصادر العام 2006، على ميليشيات "حزب الله" اللبنانية، حسبما أفادت قناة "الأخبار 12" العبرية.

وحدد الخطاب الذي وصفته القناة بـ "التهديدي" ما قال إنها "مسارات ومواعيد وصول شحنات الأسلحة الإيرانية إلى لبنان"، وذكرت القناة أن الخطاب يؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويعني ذلك تلميحًا لرغبة تل أبيب بتبرير عمل عسكري محتمل في لبنان، حال فشل المجلس في إجبار الميليشيات على تطبيق قراره السابق.