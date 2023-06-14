بالقراءة الأولى.. البرلمان الروسي يوافق على قانون يجرم تغيير الجنس

ويتضمن مشروع القانون أيضا "حظر تسجيل أي تغيير بالأوراق الثبوتية الحكومية لأي شخص قام بتغيير جنسه دون جراحة".

وبحسب المشروع، "لا يسمح بالتدخل الطبي لتغيير الجنس إلا بقرار من اللجنة الطبية للمؤسسة الصحية التابعة للدولة، وليس من قبل طبيب واحد".

وقد طرح مشروع القانون على الدوما حوالي 400 نائب، بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وتعليقا على إقرار القانون بالقراءة الأولى، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن وزارته تدعم تنظيم أكثر صرامة لتغيير الجنس، مشيرا إلى إمكانية تنظيم القانون بطريقة أكثر تفصيلية بالقراءة الثانية.