رئيس صربيا يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مستبعداً أي تعديلات دستورية تسمح له بتمديد ولايته.

وقال فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، أوردته وكالة "تاس": "أنا سياسي مخضرم، لم أعد مؤهلاً للترشح ولن أسعى لتعديل الدستور".

ولم يستبعد الرئيس الصربي إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، مؤكداً أنه سيختتم مسيرته الرئاسية "بعد عام ونصف العام".

وكانت صربيا قد شهدت، في يونيو/حزيران الماضي، اشتباكات في العاصمة بلغراد بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بتحديد موعد للانتخابات المبكرة، وإزالة معسكر أنصار رئيس صربيا أمام البرلمان.

في حين أعلنت رئيسة البرلمان الصربي ورئيسة الوزراء السابقة، آنا برنابيتش، أن المتظاهرين في بلغراد يدعون إلى تدمير صربيا.