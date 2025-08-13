برلين وباريس تعلنان دعم الموقف الأوكراني قبل قمة بوتين- ترامب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مؤتمر شارك فيه قادة أوروبيون عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي، الأربعاء، دعمهما مطالب أوكرانيا في المشاركة في الاجتماعات المقبلة التي تلي قمة الرئيسين ترامب وبوتين، وحقها وحدها في التفاوض على تبادل الأرضي مع روسيا.

وقال ماكرون بعد المحادثة مع دونالد ترامب إن واشنطن ترغب في "التوصل إلى وقف إطلاق نار" في أوكرانيا، وذلك قبل قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي مقررة الجمعة في الاسكا.

وأضاف الرئيس الفرنسي من مقر إقامته الصيفي في قلعة بريغانسون، وإلى جانبه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن "قضايا الأرض التي تعود لأوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها، ولن يتفاوض عليها إلا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، مشيراً إلى أنه "لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حالياً".

بدوره، شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة مشاركة أوكرانيا في المفاوضات خلال الاجتماعات المقبلة التي تلي قمة الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا، معلناً بدوره أن "وقف إطلاق النار" بين موسكو وكييف "يجب أن يأتي أولاً" حتى تتم أي مفاوضات "بالترتيب الصحيح".

وتحدث ميرتس بجانب زيلينسكي بعد المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو، وقال إنه يمكن اتخاذ "قرارات مهمة" في مدينة أنكوراج في ألاسكا، لكنه أكد أنه "تجب حماية المصالح الأمنية الأساسية الأوروبية والأوكرانية" خلال الاجتماع.