واشنطن "منزعجة بشدة" لإطلاق سراح سوداني أُدين بقتل دبلوماسي أمريكي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن تشعر بانزعاج شديد إزاء إطلاق سراح رجل سوداني يواجه عقوبة الإعدام، فيما يتصل بمقتل دبلوماسي أمريكي في عام 2008.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن التأكيد على أن الإفراج عن عبد الرؤوف أبو زيد، الذي أدين بقتل الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل، تم بموافقة الحكومة الأمريكية "غير دقيق".
وأضاف أن واشنطن "منزعجة بشدة من عدم الشفافية في الإجراءات القانونية" التي أفضت إلى إطلاق سراحه.
وأمضى أبو زيد معظم سنوات سجنه الـ15 الماضية خلف القضبان في سجن "كوبر" بالخرطوم، وأفرج عنه الاثنين، بحسب شقيقه عبدالملك أبو زيد.
ونشر عبدالملك مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنطقة خارج السجن وأعلن عن إطلاق سراح عبدالرؤوف.
ولم يدلِ عبدالملك بمزيد من التفاصيل، لكن صحيفة "السوداني" اليومية المحلية أفادت بأن "عائلة أبو زيد سددت الدية لأسرة السائق السوداني القتيل".