واشنطن "منزعجة بشدة" لإطلاق سراح سوداني أُدين بقتل دبلوماسي أمريكي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن تشعر بانزعاج شديد إزاء إطلاق سراح رجل سوداني يواجه عقوبة الإعدام، فيما يتصل بمقتل دبلوماسي أمريكي في عام 2008.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن التأكيد على أن الإفراج عن عبد الرؤوف أبو زيد، الذي أدين بقتل الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل، تم بموافقة الحكومة الأمريكية "غير دقيق".