بملايين الدولارات.. تحالف من عمالقة عقارات نيويورك لهزيمة ممداني

تتشكل في مدينة نيويورك خمس مجموعات لجمع ملايين الدولارات لتمويل هجمات تستهدف المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة المدينة زهران ممداني، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويُشكّل عمالقة العقارات والممولون لجان عمل لمحاولة هزيمة ممداني، ويقول بعض المنظمين إنهم لن ينجحوا إلا إذا انسحب عمدة المدينة إريك آدامز أو الحاكم السابق أندرو كومو.

وبعد شهر من فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية، الذي أذهل نخبة رجال الأعمال في نيويورك، بدأ قادتها في ضخّ أموال طائلة من الخارج في محاولة لوقف الرجل الذي يخشون أن تُفسد سياساته الاشتراكية مناخ الأعمال في المدينة. لكن مع بقاء أقل من 100 يوم، ما زالوا يبحثون جاهدين عن خطة موحدة قابلة للنجاح.

وفي يوم الاثنين، انضم الرجال الذين تدير شركاتهم مبنى سيجرام وهادسون ياردز إلى الدعوة إلى إنشاء لجنة عمل سياسية واحدة مناهضة لممداني، في حين دعا زعماء لجنة عمل سياسية أخرى المانحين إلى جمع تبرعات بقيمة 1000 دولار للشخص الواحد، ومن المقرر أن يتم ذلك يوم الخميس.

في المجمل، هناك بالفعل خمس مجموعات على الأقل تتنافس على استحواذ على كنزٍ قد يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات - لكلٍّ منها قادتها وأهدافها الخاصة.

ويُقال إن مجموعات أخرى في مراحل مختلفة من التشكل، بما في ذلك حملةٌ لتسجيل وتعبئة الناخبين المناهضين لممداني، والتي يُرجَّح أن تُديرها ليزا بلاو، المستثمرة المتزوجة من الرئيس التنفيذي لشركة "ريليتد كومبانيز"، الشركة المُطوِّرة لمشروع "هدسون ياردز". وتشمل مجموعات أخرى حلفاء جمهوريين للرئيس ترامب.

ولكن في الوقت نفسه، قد يجد قادة الشركات المزيد من الدوافع للتبرع لهزيمته بعد أن أدى إطلاق النار المميت في ميدتاون إلى إغلاق موظفي اتحاد كرة القدم الأميركي، ورودين مانجمنت، وبلاكستون.

وقال جاريد إبستاين، أحد المديرين التنفيذيين في مجال العقارات والذي شارك في استضافة مكالمة لجمع التبرعات مع 200 متبرع محتمل لصالح منظمة نيويوركيون من أجل مستقبل أفضل الأسبوع الماضي: "هذه المأساة ليست مجرد لحظة حداد؛ بل هي دعوة لرفض السياسات التي من شأنها أن تجعل مدينتنا أكثر عرضة للخطر".

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القوى المناهضة لممداني قادرة على إيجاد طريق ناجح، خاصة عندما تكون المعارضة منقسمة بين عدد من المرشحين الأكثر اعتدالاً: آدامز، والحاكم السابق أندرو م. كومو، وكورتيس سليوا، المرشح الجمهوري، وجيم والدن، وهو محام.

وتوقعت دورا بيكيك، المتحدثة باسم حملة ممداني، أن المانحين، الذين وصفتهم بـ"أصحاب المليارات الذين أنفقوا الملايين في محاولة هزيمة زهران في الانتخابات التمهيدية"، سوف يفشلون مرة أخرى.

أخبار ذات علاقة انتخابات نيويورك.. توافق جمهوري ديمقراطي يهدد بإقصاء زهران ممداني

وقالت إن "سكان نيويورك مستعدون لطي صفحة الفساد اللامتناهي والصفقات السرية".

انتقل ممداني، البالغ من العمر 33 عاماً، للقاء منتقديه وجهاً لوجه. وقد حدد موعداً للقاء مع جيد والنتاس، المدير التنفيذي لشركة "تو تريز" ورئيس مجلس العقارات في نيويورك، ورئيس المجلس، جيمس ويلان، وفقاً لشخصين شاركا في الجهود المبذولة. وسيلي ذلك اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين آخرين في شركات حاول تهدئتهم.

وأظهر استطلاع رأي حديث دفعته اللجنة أن فرص فوز كومو وآدامز ضئيلة للغاية، حيث انسحب من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بعد تخلي إدارة ترامب عن اتهامه بالفساد الفيدرالي.

أخبار ذات علاقة ممداني يفوز في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك

فيما أظهر الاستطلاع، الذي لم يُنشر سابقًا، أن أكثر من 60% من ناخبي نيويورك ينظرون إلى العمدة نظرة سلبية، وأن أكثر من 50% ينظرون إلى السيد كومو نظرة سلبية، وفقاً لشخصين مُطلعين على الاستطلاع. في مدينة يفوق فيها الديمقراطيون عدد الجمهوريين بنسبة ستة إلى واحد، تُنذر هذه الأرقام بسوء بالغ لأي شخص يُنافس السيد ممداني.