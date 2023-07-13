بلومبيرغ: صورة "قاتمة" عن التشرد في الولايات المتحدة

أفادت وكالة بلومبيرغ، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد في ٢٠ من أكبر المدن الأمريكية قفز بنحو ٣٨ % خلال العام الجاري.

وكشفت الوكالة، أن نسبة التشرد في الولايات المتحدة في "ازدياد مضطرد وتعكس تداعيات الارتفاع المتزايد في أسعار السلع وحجم الضغوط التي تقع على كاهل الأسر جرّاء تضاؤل إمدادات المساكن، وتوقف معظم المزايا التي كانت تحصل عليها الأسر خلال جائحة كوفيد-١٩".

ويعاني من التشرد أكثر من ٧٢ ألف شخص في ٢٠ من أكبر المدن الأمريكية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بزيادة قدرها 37.6 ٪ عن العام السابق.

وشهدت ولاية نيويورك ارتفاعًا لهذا العدد بمقدار الثلثين، بينما شهدت مدينة شيكاغو بولاية إلينوي ومقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن ومدينة فورت وورث في ولاية تكساس زيادات كبيرة أيضًا في أعداد المشردين.

واعتبرت بلومبيرغ، أن "هذه الأرقام تعكس صورة وطنية قاتمة عن التشرد في البلاد، لكنها لا تعكس عدد المشردين الفعلي الذي يمكن أن يكون أكثر قتامة مما تظهره الأرقام.

هذا ويصدر نهاية العام الجاري تقرير سنوي عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، والذي سيضم بيانات أكثر شمولًا عن حالة التشرد في البلاد.

وتشير بيانات حكومية إلى أن الأمريكيين ذوي البشرة السمراء يشكلون نصف أولئك الذين يعانون من التشرد الأسري.