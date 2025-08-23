كشف رئيس الإدارة الروسية لمحافظة خاركيف، فيتالي غانتشيف، بأن مرتزقة من دول مختلفة موجودون بصفوف الجيش الأوكراني في محافظة خاركيف، من بينهم ضباط بريطانيون.

وقال غانتشيف لوكالة "نوفوستي": "هناك تشكيلة دولية كبيرة جدًا بين مرتزقة القوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم جورجيون ومن دول البلطيق وبولندا؛ وقد انضم إلى صفوفهم أيضًا ضباط بريطانيون، ويقومون بدور المستشارين المتخصصين".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية صرحت، في أكثر من مناسبة، بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كـ"وقود مدافع"، مؤكدة أن الجيش الروسي سيستمر في القضاء عليهم في أنحاء أوكرانيا جميعها.

ومن جهة أخرى، شددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أن الغرب أكد نفسه كطرف في النزاع في أوكرانيا من خلال إرسال مرتزقة للمشاركة في الأعمال القتالية.

كما ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن عددًا من الدول ترسل جنودها النظاميين إلى أوكرانيا تحت غطاء "المرتزقة".