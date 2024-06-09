انسحاب مرشحَين أصوليَين من انتخابات الرئاسة الإيرانية
أعلن اثنان من مرشحي التيار الأصولي المتشدد في إيران الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك قبل إعلان مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين المصادق عليهم.
وأعلن النائب السابق المتشدد "محمد مهدي زاهدي"، الأحد، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، مبررًا ذلك بـ"الحفاظ على وحدة القوى الثورية".
وفي سياق متصل، أعلنت المرشحة الأصولية النائبة في البرلمان "زهره إلهيان"، انسحابها من التنافس في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/ حزيران الجاري.
وهذا ثالث مرشح ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية من مرشحي التيار الأصولي المتشدد، وكان "داود منظور" نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة إعداد الموازنة، أعلن الجمعة، انسحابه من الانتخابات الرئاسية.
وقال منظور في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "نظرًا للمشاركة الواسعة لمرشحي الجبهة الثورية في الانتخابات الرئاسية، ووجود خيارات صحيحة بينهم، فإنني أعلن انسحابي من الترشح، مع دعوة الشعب الإيراني إلى المشاركة قدر الإمكان".
ولا يزال المرشحون ينتظرون إعلان مجلس صيانة الدستور بشأن المصادقة على أهلية الأسماء النهائية لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وبذلك يبقى 77 مرشحًا للانتخابات بعد انسحاب ثلاثة مرشحين، أغلبهم من التيار الأصولي المتشدد.
وقال مجلس صيانة الدستور، إنه "في اليومين القادمين، سُيعلن أسماء المؤهلين للتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية".