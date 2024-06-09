انسحاب مرشحَين أصوليَين من انتخابات الرئاسة الإيرانية

وهذا ثالث مرشح ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية من مرشحي التيار الأصولي المتشدد، وكان "داود منظور" نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة إعداد الموازنة، أعلن الجمعة، انسحابه من الانتخابات الرئاسية.

وقال منظور في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "نظرًا للمشاركة الواسعة لمرشحي الجبهة الثورية في الانتخابات الرئاسية، ووجود خيارات صحيحة بينهم، فإنني أعلن انسحابي من الترشح، مع دعوة الشعب الإيراني إلى المشاركة قدر الإمكان".